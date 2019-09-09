تحدثت أنباء عن قصف صاروخي نفذه ​فيلق القدس​ في ​سوريا​ تجاه ​إسرائيل​.

وفي السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي رصد عملية "إطلاق فاشل" لعدد من القذائف الصاروخية من قبل مجموعات تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا، والتي لم تجتاز الى داخل إسرائيل حيث تم اطلاقها من مشارف دمشق.

واوضح الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل". وأضاف أدرعي "تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

واكد أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".