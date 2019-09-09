جنبلاط: التواصل مع حزب الله افضل للتعبير عن وجهات النظر المختلفة

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى اننا "نراقب الاحداث بكل هدوء وبفضل رئيس مجلس النواب نبيه بري أعيد الحوار مع حزب الله بعد فترة انقطاع على اساس ان التواصل افضل للتعبير عن وجهات النظر المختلفة والتأكيد بكل هدوء على حق كل فريق بالتعبير الهادئ".
واشار جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "سنركز وبكل هدوء على اهمية الاصلاح، وخاصة القطاع الكهربائي كما اوصى "Duquesne" وذلك كمدخل لحد العجز.
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