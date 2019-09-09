مصدر لـRT: فصائل عراقية مسلحة تعرضت للقصف داخل سوريا

كشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد.

وقال المصدر لـ"RT" إن "ليلة اليوم الاثنين شهدت تعرض فصائل شيعية مسلحة لا يعرف إن كانت منضوية تحت لواء ​الحشد الشعبي​ أم لا للقصف". وأضاف أن "القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة"، مضيفا أن "القصف كان داخل منطقة ألبو كمال السورية".

ووفقا ل​تقارير​ إعلامية، فإن الشريط الحدودي بين ​العراق​ و​سوريا​ يشهد انتشارا لحزب الله اللبناني و​كتائب حزب الله​ العراقية وأيضا ​حركة النجباء​ وفصيلي فاطميون وزينبيون.