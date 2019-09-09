أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ "أننا نحذر نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ أنه سيدفع ثمناً باهظاً على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: نظام الأسد سيدفع ثمنا باهظا لسماحه لإيران بالعمل من داخل أراضيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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