بوتين وزيلينسكي يشيدان بتبادل الأسرى









اسماء السيد - موسكو: تشاور الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر تبادل سبعين أسيرًا بين البلدين، وبحثا مواصلة عملية السلام بينهما.

وفي اتصال هاتفي في وقت متأخر مساء السبت، "أكد الطرفان رضاهما" عمّا حصل، والذي اعتبر "مرحلة أولى على طريق تطبيع الحوار"، وفق الرئاسة الأوكرانية عبر فايسبوك.

أضافت كييف أن الرئيسين "توافقا على أن يبحثا في مستقبل قريب موعد اجتماع لآلية النورماندي"، لافتة إلى أنهما "ناقشا مراحل جديدة في إطار عملية مينسك بهدف حل النزاع في دونباس".

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يسود التوتر العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا للقرم في 2014. وأعقب ذلك نزاع انفصالي في شرق أوكرانيا، خلف نحو 13 ألف قتيل. وأتاحت اتفاقات مينسك، التي وقعت في العام 2015، الحدّ من المواجهات في شكل ملحوظ، لكن الجانب السياسي منها لم يطبق.

من جهته، قال الكرملين عبر موقعه إن التشاور بين الرئيسين جرى "بمبادرة من الجانب الأوكراني"، مشيرًا إلى أن تبادل الأسرى اعتبر "إيجابيًا".

وفي شأن عقد اجتماع لآلية النورماندي، شدد الرئيس الروسي على "ضرورة مواصلة التحضيرات"، بحيث يكون الاجتماع المقبل "فاعلًا، ويساهم فعليًا في تنفيذ الاتفاق الموجودة"، بحسب الكرملين.

تبادلت كييف وموسكو السبت في خطوة غير مسبوقة سبعين أسيرًا، بينهم المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، و24 بحارًا أوكرانيًا قبضت عليهم روسيا قبالة القرم في نوفمبر الفائت. وسارع المجتمع الدولي إلى الترحيب بهذه الخطوة.

