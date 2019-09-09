المرشحون الموالون للكرملين تكبدوا خسائر كبيرة في انتخابات موسكو









اسماء السيد - موسكو: مني المرشحون الموالون للكرملين بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية لمدينة موسكو في أعقاب حملة استراتيجية قادتها المعارضة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الإثنين.

وأفادت نتائج فرز كل الأصوات تقريبًا، أن المرشحين المدعومين من السلطة خسروا في عشرين على الأقل من مناطق العاصمة البالغ عددها 45، بعد صيف طغت فيه تظاهرات عديدة للمعارضة. وكان الموالون للسلطة يشغلون 38 مقعدًا في برلمان العاصمة.

المرشحون الشيوعيون هم أكبر الرابحين في هذه الانتخابات. فقد فازوا بـ13 مقعدًا مقابل خمسة من قبل. أما حزب "يابلوكو" الليبرالي فسيشغل ثلاثة مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.

أما حزب "روسيا العادلة"، الذي يعد من المعارضة التي يسمح بها الكرملين، فقد دخل برلمان موسكو بثلاثة نواب. وذكرت وكالة الأنباء "أنترفاكس" أن تسعة نواب سابقين من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم لم يتم انتخابهم من جديد، بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو أندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001. وبلغت نسبة المشاركة 21.77 بالمئة، بزيادة طفيفة عن الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 2014.