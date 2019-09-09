مصرع سائق وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين، بدائرة مركز دار السلام، بسوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، اليوم الاثنين، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش بحري دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "عمر. م" 31 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "ياسر. ن" 45 عامًا سائق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة 7 بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضرًابالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.