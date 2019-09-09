مكافأة ٥٠٠ جنيه للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم: أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيه لجميع العاملين بالجامعة، بمناسبة العام الدراسى الجديد. وقال "مبارك" إن هذا القرار يأتي إسهامًا من الجامعة في تخفيف العبء على العاملين بمختلف قطاعات ووحدات الجامعة، وتوجيه الوحدات الحسابية بسرعة إنهاء إجراءات الصرف.

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