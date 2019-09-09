وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود وسيصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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