فتح شارع طابا بعد 4 سنوات من إغلاقه في جنوب سيناء.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أكد المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من رصف الطبقة السطحية والنهائية لازدواج شارع طابا، بداية من طريق المستشفى العام وحتي ميدان إفريقيا بطول كيلو متر، مشيرًا إلى أن عرض كل اتجاه 8 أمتار.

وأضاف مدير عام هيئة الطرق والكباري، أن التكلفة الإجمالية لتطوير شارع طابا بلغت 29 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق بجنوب سيناء، لافتا إلي أن شارع طابا سيؤدى إلى أحداث سيولة مرورية بالشوارع الرئيسية لمدينة الطور، خاصة أنه جرى افتتاحه أمام حركة المرور بعد غلق دام لمدة 4 سنوات نتيجة الدواعي الأمنية الخاصة بحماية كنيسة النبي موسى االواقعة على الطريق.