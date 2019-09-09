إحالة حداد للجنايات بتهمة تصنيع الأسلحة النارية في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المطرية، اليوم الإثنين، بإحالة حداد لمحكمة الجنايات بتهمة تصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على أحد العناصر الإجرامية، يعمل "حداد" لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها داخل ورشته بمنطقة المطرية.

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كانت معلومات وردت للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، تفيد قيام حداد، مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 11 قضية آخرهم تصنيع أسلحة محلية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخله على فرد خرطوش عيار 12مم، مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.