نظام إليكتروني جديد للحد من تسريب المستندات الرسمية بالكويت

أكد مصدر حكومي كويتي، أن هناك توجها في القطاعات الحكومية للتعامل مع نظام طباعة إلكتروني جديد للمستندات والأوراق الرسمية على ان يحتوي «كودا» للموظف، الذي يقوم بطباعة المستند أو استخراجه من النظام الآلي.

يأتي ذلك للحد من تسريب البيانات والمعلومات والأوراق الرسمية من بعض جهات الدولة،

وأكد مصدر حكومي في تصريحات صحفية ان وضع مثل هذا النظام الجديد، وابلاغ الموظفين في جهات الدولة بدء العمل به سيخفض من تسريب البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين، او بخطط الادارات والجهات، سواء الى مواقع التواصل الاجتماعي او الصحف اليومية، او حتى نواب مجلس الأمة.

ولفت الى ان بيانات تسرب من وزارات ليستخدمها نواب ضد بعض الوزراء في الاستجوابات والمساءلات السياسية. وأشار المصدر الى أن النظام الجديد في بعض وزارات الدولة يبرز رقم الكود، حتى وان جرى تصوير شاشة الكمبيوتر، اي ان نظام الامان الخاص بعدم تسريب المعلومات ذكي جداً وغير قابل للتلاعب بالأكواد.