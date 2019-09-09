وفاة 11 شخصًا وإصابة آخرين في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
قالت السلطات، في بيان، إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".
أشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيماتم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
أضاف البيان، أن "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن
ولاحقًا أعلنت السلطات العثور على جثث خمسة من الركاب المفقودين لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلًا.
الأسبوع الماضي، ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.
وفي يوليو الماضي، قتل 15 شخصًا إثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.
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