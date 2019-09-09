قتلى وجرحى من ميليشيات إيرانية في قصف شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 18 من قوات إيرانية وميليشيات موالية لها جراء قصف نفذته طائرات مجهولة، اليوم الإثنين بمنطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر المرصد اليوم أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة، وسلاح للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات لديه عن قتلى آخرين.

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وأوضح أن القصف استهدف مواقع في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى قرب الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.

وتستهدف إسرائيل بصورة متكررة المواقع التابعة لإيران والميليشيات الموالية لها في سوريا، إلا أنها لم تقر بمسؤوليتها عن هذا القصف.

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