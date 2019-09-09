الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. وذكر الديوان الملكي في بيان له اليوم، بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. اقرأ أيضاً... الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة بندر بن عبدالعزيز

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