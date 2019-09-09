أستراليا تمنع الدخول إلى مواقع تعرض فيديو لـ "مجزرة نيوزيلندا"

أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى ثمانية مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في وقت سابق من العام الجاري.

وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة جمعة في كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس.

وبث المهاجم الهجوم على الهواء على فيسبوك وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.

وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو ولكن جولي أنمان جرانت مفوضة السلامة الإلكترونية بأستراليا قالت يوم الأحد إن ثمانية مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.

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وقالت في بيان عبر البريد الإلكتروني"لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية".

ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت.

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وأقرت أستراليا في أبريل قانوناً يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى عشرة في المئة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "بسرعة".