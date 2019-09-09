قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، اليوم الاثنين، إن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وإن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق" وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلباً للمساعدة في تحقيق الديموقراطية بالمدينة.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن تجمع يوم الأحد، في هونج كونج دليل على أن قوى خارجية تقف وراء الاحتجاجات التي بدأت في منتصف يونيو، ونبهت المتظاهرين إلى ضرورة أن "يكفوا عن اختبار صبر الحكومة المركزية".
واتهم المسؤولون الصينيون قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونج كونج بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.
وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونج كونج التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامين".
وقالت "تشاينا ديلي" في مقال افتتاحي إن "هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين وهذه هي خلاصة القول التي يجب ألا يتحداها أحد سواء المتظاهرين أو القوى الخارجية التي تلعب أدواراً قذرة".
وأضافت: "المظاهرات في هونج كونج لا تتعلق بالحقوق أو الديموقراطية. إنها نتيجة التدخل الخارجي. وحتى لا يساء تفسير ضبط الحكومة المركزية نفسها على أنه ضعف فليكن معلوماً أن أي شكل من التوجهات الانفصالية سيُسحق".
اقرأ أيضاً... الصين تتعهد بإنهاء احتجاجات هونج كونج بالقانون
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في تعليق منفصل إنه لا بد من تأكيد سيادة القانون وإن هونج كونج قد تدفع ثمناً أكبر إذا استمر الوضع الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الصيني: بكين لن تتغاضى عن محاولات فصل هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.