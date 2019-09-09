حزب الله اللبناني يعلن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة لبنانية قرب الحدود مع اسرائيل، وفق ماأوردته قناة المنار الناطقة باسم الحزب.



وقال حزب الله في بيان إن إن مقاتليه أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة في أجواء بلدة رامية الجنوبية قرب الحدود مع إسرائيل، مؤكداً أن ”الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين“.



وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود قبل أسبوع بعد هجوم بطائرة مسيرة في ضاحية يسيطر عليها حزب الله ببيروت في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.



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