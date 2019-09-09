كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إعصار عنيف يضرب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاح إعصار عنيف، منطقة طوكيو تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، صباح الاثنين.

وأصدرت السلطات، نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

إعصار "فاكساي"

والإعصار "فاكساي" الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

أوامر إخلاء غير إلزاميّة

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزاميّة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرّر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطّمت نوافذ وانقلبت سيارات، وفق وسائل إعلام محلية.

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ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالي 130 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توقّفت حركة العبّارات في خليج طوكيو.

إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح

ووفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء، أصيب أكثر من 30 شخصاً بجروح. وتأكدت وفاة امرأة في الخمسينات من العمر بعد العثور عليها راقدة في أحد شوارع طوكيو ونقلها إلى المستشفى. وذكرت هيئة الإذاعةوالتلفزيون أن لقطات سجلتها كاميرا أمنية قريبة أظهرت أن الرياح القوية دفعتها لتصطدم بقوة بأحد المباني. كما جرى إنقاذ امرأة أخرى في العشرينات من العمر من منزلها الواقع في إيتشيهارا شرقي طوكيو بعد أن انهار جزئيا بعدما سقط عليه عمود معدني من ملعب جولف، وأصيبت بجروح خطيرة.

وقرّرت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة، الاثنين، بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح التي يُتوقّع أن تظل قوية حتى بعد مرور الإعصار.

وعانت بعض خطوط المترو من تأخيرات أو انقطاعات في الحركة، ما سبّب ازدحاماً خانقاً في بعض محطات هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة. كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية، ما أثر على آلاف الركاب. وأُغلِقت بعض الطرق السريعة الساحلية بغرب العاصمة.

وعادةً ما تشهد اليابان أعاصير وعواصف استوائية في أواخر الصيف وخلال الخريف.