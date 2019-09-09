كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت ميليشيات حزب الله في لبنان، صباح اليوم الاثنين، طائرة إسرائيلية مسيرة عن بعد، وذلك قرب بلدة رامية جنوبي البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكر حزب الله، في بيان، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أسقِطت وأنها أصبحت "بحوزة عناصره".

سقوط طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية

من جهته، أقر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب معلومات منها".

وكان حزب الله توعد، قبل أيام قليلة، باستهداف كل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي ستخترق الأجواء للبنانية.

موجة من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

يشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل زادت معها المخاوف من احتمال نشوب صراع مسلح بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من سبتمبر، بعد إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، آنذاك، إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فردّ الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.

وأوضح حزب الله المدعوم من إيران أن ذلك جاء ردا على مقتل اثنين من عناصره ليل 24-25 أغسطس في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية.

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طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة عسكرية أطلقت النار "باتجاه خلية مخربين قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "الطائرة المسيرة قامت على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع".

وقال البيان إن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.

قصفت بالدبابات والطائرات

وكانت إسرائيل قد قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وصرح مسؤولون فلسطينيون أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من القطاع.

وحصل تبادل لإطلاق النار ليلا بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد" على الحدود.