كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: العقوبات تجعل إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص بنسبة تتراوح ما بين 10 و12% خلال العام المقبل، بسبب العقوبات وسيجعلها على غير قادرة على امتلاك سلاح نووي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في لقاء مع شبكة إيه.بي.سي الأمريكية أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص بنسبة تتراوح ما بين 10 و12% خلال العام المقبل، بسبب العقوبات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي حذر من "اضطراب جديد" سينشأ بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وكذلك حظر السفر على قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2020.

ودعا بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أغسطس الماضي، المجتمع الدولي إلى العمل على منع إيران من خلق هذا الاضطراب بعد انتهاء الحظر.

وحث على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة"، مشيرا إلى مشكلات منها الصراعان في ليبيا وسوريا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع مجموعة السبع، أنه سيعمل بكل قوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بخلاف وقف التجارب الصاروخية.

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من جانب آخر، أكد ماكرون أن إيران في حاجة إلى الالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها العدواني في منطقة الخليج.

وقال ماكرون إن "المناقشات التي أجريناها مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت مثمرة للغاية.. وهيّأنا الظروف لعقد اجتماع بين ترامب وروحاني لوقف التصعيد".

وردا على اللقاء المقترح بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، أوضح ترامب أن اللقاء يجب أن يتم في حالة توفر الظروف الصحيحة.

وقال ترامب، إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق سريع بسبب انهيار اقتصادها ووصول التضخم لديها لمستويات قياسية.

وفيما يخص اجتماع مجموعة السبع، أوضح ماكرون أن الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، وأن الرئيس الأمريكي أظهر عزيمته في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، بخلاف نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية. ‎