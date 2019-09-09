كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان": إلغاء "ترامب" للمحادثات فجأة سيكلف المزيد من الأرواح الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حركة طالبان يوم أمس الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء محادثات السلام الأفغانية سيكلف المزيد من الأرواح الأمريكية، بينما وعدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط العسكري على المسلحين، في انعكاس مذهل للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينهي ما يقرب من 20 عامًا من الحرب في أفغانستان.

وأصدرت الجماعة الإسلامية بيانًا بعد أن ألغى "ترامب"، بشكل غير متوقع، المحادثات السرية المزمع إجراؤها يوم الأحد مع قادة حركة طالبان الرئيسيين في المجمع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وقطع"ترامب" المحادثات يوم السبت بعد أن أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و 11 آخرين.

وانتقد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، "ترامب" لقيامه بإلغاء الحوار، وقال إن القوات الأمريكية تقصف أفغانستان بهجمات في نفس الوقت.

وقال "مجاهد": "هذا سيؤدي إلى مزيد من الخسائر للولايات المتحدة. ستتأثر مصداقيتها، وسُيكشف موقفها المناهض للسلام للعالم، وستزداد الخسائر في الأرواح والأصول".

في واشنطن، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن محادثات السلام الأفغانية معلقة وأن واشنطن لن تخفض الدعم العسكري الأمريكي للقوات الأفغانية حتى تقنعها بأن طالبان يمكن أن تفي بالتزاماتها الهامة.

وذكر "بومبيو"، في ظهوره في البرامج الإخبارية التلفزيونية يوم أمس الأحد، إن الولايات المتحدة استدعت المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد لرسم خارطة طريق إلى الأمام.

وردًا على سؤال لـ "فوكس نيوز صنداي" عما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد انهارت، قال "بومبيو": "في الوقت الحالي هم من انهاروا".

و أراد "ترامب" إنهاء تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان - منذ أيامه كمرشح -

وكان الدبلوماسيون الأمريكيون يتحدثون مع ممثلي حركة طالبان منذ شهور حول خطة لسحب الآلاف من القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية من قبل طالبان.

وأبرم مفاوضو الولايات المتحدة وحركة طالبان مسودة اتفاق سلام الأسبوع الماضي كان يمكن أن يؤدي إلى سحب قوات من أطول حرب أمريكية.

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يوجد حاليًا 14 ألف من القوات الأمريكية بالإضافة إلى الآلاف من قوات الناتو الأخرى في البلاد، بعد 18 عامًا من غزوها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

استمر القتال في أفغانستان وسط المحادثات والاعتداءات الأخيرة من قبل حركة طالبان التي أثارت الشكوك حول مسودة الاتفاق. مع تصاعد العنف، انتقد القادة الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني، الاتفاق، بشكل متزايد وشجعوا حركة طالبان على الدخول في محادثات مباشرة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان انهيار المحادثات قد أدى إلى تعليق سحب القوات الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكية، إن القضية ستتم مناقشتها. مضيفًا: "في هذا الأسبوع لم يتخذ الرئيس قرارًا بهذا الشأن بعد".

مفاجأة كامب ديفيد

أعلن "بومبيو"، أن "ترامب" قرر التدخل شخصيًا للتوصل إلى اتفاق على خط النهاية في كامب ديفيد بعد إحراز "تقدم حقيقي" في المحادثات.

وقال "بومبيو" لـ "فوكس نيوز صنداي": "الرئيس ترامب اتخذ القرار في النهاية. أريد التحدث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني. أريد التحدث إلى مفاوضي حركة طالبان هؤلاء. أريد أن أنظر في أعينهم. أريد أن أعرف ما إذا كنا نستطيع الوصول إلى النتيجة النهائية التي نحتاجها".

وقد أفصح الرئيس الأمريكي عن مهاراته كمفاوض والمشاركة الشخصية مع قادة العالم، بمن فيهم كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، لكن هذه الدبلوماسية الفردية لم تؤد إلى أي صفقات اختراق حتى الآن.

تعرض "ترامب" لانتقادات، حتى من قبل بعض زملائه الجمهوريين، لأنه عرض أن يستضيف على أرض الولايات المتحدة جماعة متشددة قتلت القوات الأمريكية وأوت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكتب الممثل الأمريكي ليز تشيني، الجمهوري الذي كان والده ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي وقت الهجمات، على موقع "تويتر" يوم الأحد: "كامب ديفيد هو المكان الذي اجتمع فيه قادة أمريكا للتخطيط لردنا بعد أن قتل تنظيم القاعدة، بدعم من طالبان، 3 الآف أمريكي في الحادي عشر من سبتمبر. لا يجب على أي فرد من طالبان أن تطأ قدمه هناك. أبدا".

سيحتفل الأمريكيون يوم الأربعاء بالذكرى الثامنة عشرة لهجمات القاعدة في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا - هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

شن مقاتلو حركة طالبان، الذين يسيطرون الآن على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2001، هجمات خلال الأسبوع الماضي شملت هجومًا انتحاريًا في كابول يوم الخميس قتل فيه الرقيب بالجيش الأمريكي إليس باريتو أورتيز، 34 عامًا، من بورتوريكو.