كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة عنف محتملة بعد توقف المحادثات بين الولايات المتحدة و طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الأفغان لموجة جديدة محتملة من عنف طالبان بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب فجأة المحادثات مع الجماعة المتمردة، التي تتعهد بمواصلة قتالها ضد ما تسميه "الاحتلال الأجنبي".

جاء إعلان ترامب المفاجئ في نهاية الأسبوع قبل فترة وجيزة من سلسلة من الأيام الحساسة للغاية في أفغانستان، بما في ذلك ذكرى يوم الاثنين لمقتل القائد المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود، وهو اليوم الشيعي المقدس في عاشوراء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء الموافق 119.

هاجمت طالبان ما لا يقل عن مقاطعتين من ولاية تخار شمال شرق البلاد خلال الليل، مع عدم وجود تقارير فورية عن وقوع إصابات. هاجموا ثلاث عواصم إقليمية في وقت سابق من هذا الشهر، حتى أثناء الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء قرابة 18 عامًا من القتال.

ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت محادثات الولايات المتحدة وطالبان ستستأنف مرة اخري.

وكانت قد عبرت الحكومة الأفغانية يوم الأربعاء عن مخاوف جديدة بشأن الصفقة التي يقول المبعوث الأمريكي إنه قد تم الاتفاق عليها "من حيث المبدأ" مع طالبان بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية، وطلبت توضيحات حول الاتفاقية ومخاطرها من أجل تجنب "عواقب غير سارة".

وقال بيان صديقي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الحكومة الأفغانية تتشاطر المخاوف التي أثارها العديد من السفراء السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان.

حذر البيان المشترك للسفراء السابقين يوم الثلاثاء من أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الذي يتحرك بسرعة كبيرة ودون مطالبة طالبان بالوفاء بشروط معينة، مثل الحد من العنف، قد يؤدي إلى "حرب أهلية شاملة".

و كتب المستشار الرئاسي الأفغاني وحيد عمر عبر حسابه على تويتر، " تحتاج بعض تفاصيل اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة إلى نقاش ومراجعة جديين".

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عرض المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا إنه يحتاج فقط إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب. انتهت الجولة التاسعة من محادثات خليل زاد مع الجماعة المسلحة في قطر في نهاية الأسبوع.

كشف خليل زاد أيضًا عن انسحاب 5000 جندي أمريكي من خمس قواعد في أفغانستان في غضون 135 يومًا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء قرابة 18 عامًا من القتال. يوجد حاليا ما بين 14000 و13000 جندي في البلاد.

تريد طالبان، وهي في أقوى حالاتها منذ هزيمتها عام 2001 من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، مغادرة جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي من أفغانستان على الفور، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى الانسحاب في مراحل من شأنها أن تعتمد على تلبية طالبان لشروط معينة من هذا القبيل. كحد من العنف.

كما تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات من طالبان بأنها لن تسمح لأفغانستان بأن تصبح ملاذًا يمكن للجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة والشركة المحلية التابعة لجماعة الدولة الإسلامية شن هجمات عالمية عليه.

مع القليل من التفاصيل حول الصفقة التي تم الإعلان عنها واستمرار طالبان في شن هجمات مميتة على المدنيين مثل التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الاثنين في كابول، تتزايد الشكوك حول احترام الجماعة المسلحة الاتفاق، خاصة مع مغادرة القوات الأمريكية. قال بعض المحللين إن حرص ترامب على سحب القوات أضر بموقف التفاوض الأمريكي.

حذر السفراء الأمريكيون السابقون في أفغانستان من أنه "من غير الواضح ما إذا كان السلام ممكنًا"، قائلين أن طالبان "أوضحت أن الحرب ستستمر ضد الحكومة الأفغانية". واضافوا إن التحرك بسرعة أكبر لسحب القوات قد يزيد من تشجيع طالبان على تجنب تقديم تنازلات في المحادثات الأفغانية مع الحكومة والبعض الآخر يهدف إلى متابعة اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال المبعوثون السابقون إن الفوضى التي أعقبت ذلك قد تمنح تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية المحلية مساحة للنمو، "كل هذا يمكن أن يكون كارثيا على الأمن القومي الأمريكي".

كانت أفغانستان أكثر النزاعات دموية في العالم في عام 2018 وقد عانى المدنيون.