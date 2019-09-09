كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب هونج كونج يطلبون من الولايات المتحدة بالابتعاد عن شؤونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل الالاف من الطلاب سلاسل بشرية خارج المدارس في هونج كونج اليوم الاثنين لاظهار التضامن لدفع الاصلاحات الديمقراطية بعد اشتباكات عنيفة نهاية الاسبوع في الاراضي الصينية شبه المستقلة.

يأتي الاحتجاج الصامت في الوقت الذي أدانت فيه حكومة هونغ كونغ "السلوك غير القانوني للمتظاهرين المتطرفين" وحذرت الولايات المتحدة للابتعاد عن شؤونها.

نظم الآلاف من المتظاهرين مسيرة سلمية يوم الأحد للقنصلية الأمريكية لطلب دعم واشنطن، ولكن اندلعت أعمال العنف في وقت لاحق من اليوم في منطقة تجارية حيث قام المتظاهرون بتخريب محطات المترو وإشعال النيران وإغلاق حركة المرور، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وافقت حكومة هونغ كونغ الأسبوع الماضي على سحب مشروع قانون لتسليم المجرمين أثار صيف من الاحتجاجات، لكن يريد المتظاهرين تلبية مطالب أخرى، بما في ذلك الانتخابات المباشرة لزعماء المدن وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة.

ناشد المحتجون في مسيرتهم يوم الأحد الرئيس دونالد ترامب "للوقوف مع هونج كونج" وضمان تمرير الكونغرس لمشروع قانون يقترح عقوبات اقتصادية وعقوبات على مسؤولي هونج كونج والصين اذا ثبت ادانتهم بقمع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المدينة.

عبرت حكومة هونغ كونغ عن أسفها لمشروع القانون الأمريكي، المعروف باسم قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. وقالت في بيان الاثنين "يجب ألا تتدخل الهيئات التشريعية الأجنبية بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية" لهونج كونج.

وقالت الحكومة إنه "من مصلحة هونغ كونغ الخاصة الحفاظ على استقلالنا لحماية مصالحنا ومزايانا بموجب مبدأ" دولة واحدة ونظامان "بعد عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي إن سكان هونج كونج يستحقون استقلالية حقيقية وان يتحرروا من الخوف. وحثت على إنهاء عنف الشرطة ضد المحتجين، مشيرة الي تطلع الكونجرس إلى "التقدم السريع" في مشروع قانون هونج كونج.

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أصبحت الاضطرابات أكبر تحد لحكم بكين منذ استيلائها على هونغ كونغ. وقد صورت بكين ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الاحتجاجات على أنها محاولة من جانب مجرمين لفصل الأراضي عن الصين، مدعومة بما وصفته بأنهم أجانب معادون.

و اوضح ترامب أن الأمر يتعلق بالصين، لكنه قال أيضًا إنه لا ينبغي استخدام العنف. يشير المحللون السياسيون إلى أن رده كان صامتًا لأنه لا يريد تعطيل المحادثات مع الصين بشأن حرب التعريفات.

تجمع طلاب المدارس الثانوية والجامعات في جميع أنحاء هونغ كونغ بالأسبوع الثاني على التوالي ليشكلوا سلاسل بشرية طويلة انطلقت إلى الشوارع خارج مدارسهم قبل رنين الجرس. وانضم إليهم العديد من الخريجين الذين يرتدون الأقنعة السوداء الخاصة بالمتظاهرين.

واصل بعض الطلاب الجامعيين سلاسل احتجاجهم في وقت الغداء، وتجمهر العديد ضد ما اعتبروه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، حيث حمل احد الطلاب لافتة كتب عليها "أوقفوا العنف، لسنا مثيري شغب".

بصرف النظر عن سحب مشروع قانون تسليم المجرمين، يريد المحتجون أيضًا إجراء انتخابات مباشرة لزعيم هونج كونج، واجراء تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة ضد المتظاهرين، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب. اعتقلت الشرطة أكثر من 1200 شخص.

بشكل منفصل، تم إطلاق سراح الناشط المعروف في هونغ كونغ جوشوا وونغ اليوم الاثنين، بعد يوم من اعتقاله في المطار. كان وونغ، زعيم حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ 2014، من بين عدة أشخاص احتُجزوا الشهر الماضي ووجهت إليه تهمة تحريض الناس على الانضمام إلى احتجاج في يونيو. وتأتي محاكمته بعد الإفراج عنه من السجن في يونيو لمدة شهرين مدتها تتعلق باحتجاجات 2014.

وقالت محكمة إنه تمت الموافقة علي رحلات وونغ الخارجية في وقت سابق وأن احتجازه كان بسبب أخطاء في تواريخ في شهادة الكفالة الخاصة به.

وقال ونج، الذي زار تايوان الأسبوع الماضي، إنه سيمضي في رحلات إلى ألمانيا والولايات المتحدة لرفع الوعي العالمي حول معركة هونج كونج من أجل الإصلاحات الديمقراطية.

