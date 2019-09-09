كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع العيادة المتنقلة لعلاج المواطنين باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدعم من دولة الإمارات، يدشّن الهلال الأحمر الإماراتي مشروع العيادة المتنقلة لعلاج المواطنين النازحين في المخيمات باليمن.

ويستهدف مشروع "العيادة المتنقلة" فئة النازحين في المخيمات بمحافظات عدن ولحج وأبين، أولئك الذين لا يقدرون على الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج بحكم التكاليف الباهظة.

ويتضمن مشروع العيادة المتنقلة علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

وأوضح الدكتور علاء بانافع مشرف العيادة المتنقلة أن الحملة تشمل كل مخيمات النزوح بعدن ولحج وأبين، ويتم النزول 3 أيام لكل مخيم لمعاينة الحالات وصرف الأدوية.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي يتم معاينتها بشكل يومي يصل إلى 20 حالة، وسيتواصل العمل حتى استكمال كافة المخيمات.

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر بتنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق الساحل الغربي لعلاج الفقراء والمحتاجين.

ويشرف الهلال على تنفيذ حملات إغاثة ونظافة وتوزيع المساعدات للسكان في محافظات عدن ولحج وأبين منذ الأسبوع الماضي وجار العمل بوتيرة عالية.

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة في مديريات عدن باليمن.

حملة لـ4 أيام

وذكر مدير الرقابة والتقييم بصندوق النظافة بمحافظة عدن، خليل أحمد مقبل، أن حملة النظافة التي تموّلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستمر لمدة أربعة أيام وتهدف لرفع أكوام القمامة التي ملأت الشوارع وأدّت لانتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض. وأضاف أن حملة النظافة تستهدف كافة مديريات العاصمة عدن وبدأ العمل في مديريات (الشيخ عثمان، المنصورة، والبريقة).

وتأتي حملة النظافة بعد الأحداث التي شهدتها عدن وأدّت لتوقف المرافق الخدمية ومنها عمال صندوق النظافة، وهذا ما زاد من تكدّس القمامة في الشوارع العامة.

شكر وامتنان

وعبّر يمنيون عن امتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على تدشين حملة النظافة التي جاءت لرفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع، شاكرين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في محافظة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة والمجالات.

كما شهدت شوارع مديرية زنجبار بمحافظة أبين خلال الأيام الأخيرة حملة مماثلة، تمكنت فيها السلطات في المحافظة من رفع أطنان من المخلفات وساهمت بإعادة النظافة إلى شوارع المدينة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يُشار إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قامت بحملات نظافة مشابهة في العامين الماضيين استهدفت عدداً من المديريات، منها حملة «عدن تستحق» وحملة «لأجلك يا عدن كلنا عمال نظافة».