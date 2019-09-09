نقابيون يشددون على مراجعة قانون الإضراب ويدعون العثماني لضمان تنفيذ الاتفاق الاجتماعي

وجه نقابيون، دعوة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل حث مسؤولي المؤسسات العمومية لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي المبرم بين النقابات والحكومة والباطرونة، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه يدعو رئيس الحكومة إلى توجيه مسؤولي بعض المؤسسات العمومية للالتزام باتفاق 25 أبريل بتفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي، يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الاحتجاجية المنتظرة، مع التأكيد على ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق، أكدت النقابة القريبة من حزب رئيس الحكومة، في بلاغ أصده مكتبها الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، على موقفها بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب، وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.

النقابة التي يرأسها عبد الإله الحلوطي، دعت الجهات المسؤولة والمشغلين إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لاستهداف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها مثل ما يقع بشركة Atlas server بمطار محمد الخامس، مما يستلزم تدخلا عاجلا لإنصاف العمال والمستخدمين والحد من الانتهاكات المسجلة.