برشلونة سيواجه فالنسيا بالثلاثي الناري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني سيواجه نظيره فالنسيا ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بالثلاثي الهجومي الناري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيخوض المباراة لأول مرة هذا الموسم بالثلاثي الناري في الهجوم، والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

وكان ميسي يعاني من مشكلات عضلية أبعدته عن مباريات الفريق في بداية الموسم.

Advertisements

وأفادت تقارير مؤخرًا بأن ميسي تعرض لانتكاسة جديدة في إصابته وسيغيب لشهر آخر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكاتالوني نفت ذلك.

أما سواريز فقد تعافى من آلام في الساق اليمنى، والتي تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو بافتتاح الليغا.

وسيكون عثمان ديمبلي، هو الغائب الوحيد عن هجوم برشلونة في المباراة، حيث أنه يحتاج إلى أسبوع آخر من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة.