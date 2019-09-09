مهاجم ريال مدريد يتعرض للإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد مهاجمي فريق ريال مدريد الإسباني تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم لوكا يوفيتش تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب صربيا أمام البرتغال بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
وأشارت إلى أن يوفيتش سيتم استبعاده من مواجهة صربيا المقبلة بالتصفيات ضد لوكسمبرغ، والمقرر لها غدا الثلاثاء.
وأوضح الاتحاد الصربي في بيان أن أن صاحب الـ21 عاما "تعرض لانتكاسة أمام البرتغال حيث تجددت إصابته التي كان انضم بها لمعسكر المنتخب".
وأضاف البيان "وبعض أن خضع لمزيد من الفحوصات من قبل أطباء المنتخب وناديه (ريال مدريد)، تقرر عدم قدرته على الاستمرار في المعسكر من أجل مواجهة لوكسمبورغ".
يذكر أن يوفيتش سبق أن تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال خوضه فترة الإعداد مع ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي.
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