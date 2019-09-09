تعرف على الطقس ليوم غد الثلاثاء في 10 عاشوراء

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان يكون الطقس لجميع مناطق العراق مشمس ولا تغيير في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم غد الثلاثاء في المناطق كافة طقس مشمس ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خيفة السرعة في المنطقة الشمالية".

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واضافت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد ستكون 40 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، في حين ستكون العظمى في البصرة 44 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية".

يذكر ان درجات الحرارة بدات بالانخفاض خلال الاسبوع الحالي مع دخول شهر ايلول بعد ان شهدت ارتفاع كبيرا للحرارة خلال شهر اب والتي وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من 50 درجة مئوية ببعض المحافظات العراقية.