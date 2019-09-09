بالصورة.. حلم حاكم دبي الذي تحول الى حقيقة

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يحتفل مترو دبي، اليوم الاثنين، بمرور 10 أعوام على تشغيله، وبهذه المناسبة، نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على حسابه في "تويتر"، مرفقاً بها صورتين، إحداهما لمترو دبي والأخرى لوالدة الشيخ راشد آل مكتوم (رحمه الله) تعود لعام 1959 في مترو لندن.
وغرد الشيخ محمد بن راشد قائلاً: "مترو دبي.. حلم قديم من أحلام دبي.. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها.. وبعد خمسين عاماً في 2009 أصبح واقعاً.. لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله".
وقبلها بساعات، غرد حاكم دبي قائلاً: "نحتفل غداً بمرور 10 سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات، مشروع مترو دبي. نقل المترو مليار ونصف إنسان خلال 10 سنوات. استشرت في مشروع المترو أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو، وأصررت على بدء التنفيذ فوراً".
نحتفل غدا بمرور ١٠ سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات، مشروع مترو دبي. نقل المترو مليار ونصف إنسان خلال ١٠ سنوات..استشرت في مشروع المترو أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها .. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو.. وأصررت على بدء التنفيذ فورا .
ويتميز مترو دبي بكفاءة تشغيلية عالية والتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، وقد نقل 1.5 مليار راكب منذ تدشينه حتى نهاية آب الماضي.
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