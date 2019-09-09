أخطر دول العالم على النساء... من بينها 3 بلدان عربية!

الهند هي أخطر دولة في العالم للنساء... هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز. أفغانستان جاءت ثانيا. وثلاث دول عربية تلت: سورية والصومال والسعودية!

واستندت نتائج الاستطلاع على آراء 550 خبيرا في مجال حقوق المرأة.





في 2011 كان ترتيب الدول الخمس الأخطر كالتالي: أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، وباكستان، والهند، والصومال. وتناولت محاور الاستطلاع المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومستوى الرعاية الصحية، والموارد الاقتصادية، والممارسات التقليدية، والاعتداء الجنسي وغير الجنسي والإتجار بالبشر.في 2011 كان ترتيب الدول الخمس الأخطر كالتالي: أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، وباكستان، والهند، والصومال. وهذه آراء الخبراء بالنسبة لأول خمس دول في الاستطلاع الجديد: 1- الهند: جاءت في المقدمة بسبب ارتفاع جرائم العنف ضد المرأة، وذلك رغم مرور خمسة أعوام على حادثة اغتصاب طالبة في حافلة بالعاصمة نيودلهي، والتي أثارت الرأي العام حينها.

الهند هي أخطر دولة في العالم للمرأة في ما يتعلق بثلاث قضايا: مخاطر تعرضها للعنف الجنسي والتحرش، والممارسات الثقافية والتقليدية، والإتجار بالبشر بما في ذلك العمل القسري والعبودية الجنسية والعبودية المنزلية. يقول الخبراء إن احتلال الهند لمقدمة القائمة كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء يظهر أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية النساء. وقد أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع العنف ضد النساء بين عامي 2016 و2017 بنسبة 83 في المئة، بمعدل أربع جرائم اغتصاب كل ساعة.

2- أفغانستان: حلت في المرتبة الثانية. يقول الخبراء إنها أخطر دولة في العالم في ما يتعلق بالعنف غير الجنسي، والحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية. : حلت في المرتبة الثانية. يقول الخبراء إنها أخطر دولة في العالم في ما يتعلق بالعنف غير الجنسي، والحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية. 3- سوريا: سبع سنوات من الحرب قفزت بسوريا للمركز الثالث في القائمة. وقد جاءت سوريا في الترتيب الثاني بالنسبة للحصول على الرعاية الصحية والعنف غير الجنسي مثل العنف المتصل بالصراعات والعنف المنزلي.

وجاءت في الترتيب الثالث في ما يتعلق بخطر العنف الجنسي. وقد دق الخبراء ناقوس الخطر بالنسبة لزيادة حالات زواج الأطفال والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي. جدير بالذكر أن سوريا لم تكن مدرجة ضمن قائمة "الأخطر" هذه التي صدرت عام 2011.

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4- الصومال: حلت ثالثا في ما يتعلق بالرعاية الصحية ومخاطر الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، وخامسا بالنسبة للتمتع بالموارد الاقتصادية. حلت ثالثا في ما يتعلق بالرعاية الصحية ومخاطر الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، وخامسا بالنسبة للتمتع بالموارد الاقتصادية. 5- السعودية: السعودية حلت في المركز الخامس كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء، وقد جاءت ثانيا في ما يتعلق بالحصول على الفرص الاقتصادية والتعرض للتمييز، مثل التمييز في أماكن العمل، وفي ما يتعلق بحقوق الملكية والميراث والحصول على التغذية المناسبة. جاءت السعودية في هذا المركز المتأخر، بحسب رويترز، رغم رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة بدءا من 24 حزيران الماضي.

دول أخرى



في المرتبة السادسة، جاءت باكستان، أمّا جمهورية الكونغو الديمقراطية فحلّت سابعة.

دولة عربية أخرى حلت في القائمة، هي اليمن، التي جاءت ثامنا. وهنا، تعاني النساء من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية وكذلك من خطر الممارسات الثقافية والتقليدية والعنف غير الجنسي.

في المرتبة التاسعة، جاءت نيجيريا. أما الولايات المتحدة فكانت عاشرة. والسبب في ترتيب الولايات المتحدة هو كشف حملة (أنا أيضا) عن آلاف حالات التحرش الجنسي وعدم الكفاية القانونية في معالجة الظاهرة.