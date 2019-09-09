تركيا ترفض تحذيرا أمريكيا من السفر إليها

رفضت وزارة الخارجية التركية تحذيرات الولايات المتحدة رعاياها مؤخرًا من السفر إلى إليها، وقالت إنها "لا تعكس الحقيقة".
واضافت الخارجية التركية في ردها إن "العبارات الواردة في التحذير بشأن المدن الشرقية والجنوبية الشرقية لا تعكس الحقيقة على الرغم من تأكيد التحذير على قوة الأوضاع الأمنية في تركيا بوجه عام".
وكانت واشنطن حذرت رعايها من السفر إلى المدن الواقعة في شرق وجنوب شرق تركيا التي تشهد توترات بعد استبدال رؤساء ثلاث بلديات "كردية" بآخرين معينين من قبل الحزب الحاكم.
وتشهد تلك المناطق مظاهرات مستمرة منذ نحو 20 يومًا على خلفية قرارات من وزارة الداخلية بعزل رؤساء بلديات فان وديار بكر وماردين وأعضاء مجالس بلديات "منتخبين".
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