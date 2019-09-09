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تركيا ترفض تحذيرا أمريكيا من السفر إليها

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رفضت وزارة الخارجية التركية تحذيرات الولايات المتحدة رعاياها مؤخرًا من السفر إلى إليها، وقالت إنها "لا تعكس الحقيقة".
وقالت الخارجية التركية في بيان إن "التوجهات البعيدة عن شرح مكافحة تركيا للإرهاب والواردة في التحذير الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى تركيا لن تثبط من عزيمة تركيا بهذا الصدد".

واضافت الخارجية التركية في ردها إن "العبارات الواردة في التحذير بشأن المدن الشرقية والجنوبية الشرقية لا تعكس الحقيقة على الرغم من تأكيد التحذير على قوة الأوضاع الأمنية في تركيا بوجه عام".


وكانت واشنطن حذرت رعايها من السفر إلى المدن الواقعة في شرق وجنوب شرق تركيا التي تشهد توترات بعد استبدال رؤساء ثلاث بلديات "كردية" بآخرين معينين من قبل الحزب الحاكم.

وتشهد تلك المناطق مظاهرات مستمرة منذ نحو 20 يومًا على خلفية قرارات من وزارة الداخلية بعزل رؤساء بلديات فان وديار بكر وماردين وأعضاء مجالس بلديات "منتخبين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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