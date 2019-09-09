مريض مصري يحتفظ بـ 20 ملعقة ومصوغات في بطنه

واكتشف أطباء وجود مجموعة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى سلاسل وخواتم ذهبية داخل معدة مريض مصاب بخلل عقلي.

وذكر قائد الفريق الطبي الدكتور أمجد فؤاد أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة أدوات مائدة داخل بطن شخص يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ.



وعقب وصول الشاب إلى مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة يعاني من آلام شديدة بالبطن أجريت له جراحة عاجلة نتج عنها استخراج 20 ملعقة، ومجوهرات وخاتم ذهب و6 فرش أسنان، وبعض القطع الغريبة.

وأفاد الطبيب بأن المريض حالته مستقرة حاليا، وان العملية استغرقت ساعتين، وكشف عن أنه ابتلع تلك الأشياء منذ 6 أشهر.

وبحسب الأطباء ذكرت والدة الشاب انها اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من أدوات الطعام، وبعض المجوهرات، لكنها لم تشك في أن ابنها ابتلعها.

