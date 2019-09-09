المرصد السوري: طائرات مجهولة تقصف مواقع قرب الحدود العراقية

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الاثنين، ان طائرات مجهولة قصفت مواقع قرب الحدود العراقية، مبينا ان القصف اوقع عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت العربية عن المرصد قوله ان "طائرات مجهولة قصف موقع عسكرية وآليات ومستودعات ذخيرة قرب الحدود العراقية"، مبينا ان "القصف شمل مناطق في مدينة البوكمال والمعبر الحدودي مع العراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

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واضاف ان "دوي عدة انفجارات سمعت في منطقة البوكمال"، مشيرا الى ان "القصف ادى الى وقوع قتلى وجرحى".

يذكر ان عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى اندلاع حرائق ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة، فيما اشار مسؤولون حكوميون ان هذا الحريق ناتج عن قصف بطائرات مجهولة، فيما اتهموا اسرائيل وامريكا بالوقوف وراء ذلك.