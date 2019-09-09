ايران: اكثر من 20 ألف شخص يمرون يوميا للعراق عبر منفذ مهران

وقال نور علي ياري في تصريح صحفي: تزامنا مع إلغاء التأشيرة منذ عدة ايام بالنسبة لزوار العتبات المقدسة في العراق، يمر يوميا اكثر من 20 ألف شخص من منفذ مهران الحدودي.

وتوقع ان يزداد الازدحام في الطرق المؤدية الى منفذ مهران الحدودي خلال يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام، في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته واصحابه الاوفياء.



وبيّن انه تم اتخاذ جميع الترتيبات الامنية والتنظيمية اللازمة لتسهيل مرور الزوار المتوجهين الى العتبات المقدسة، وكما في الاعوام السابقة، ستكون الشرطة برفقة الزوار من البداية وحتى الوصول الى وجهتهم.. حيث تم نصب كاميرات ذكية على طول المسارات المؤدية الى منفذ مهران، ويتم رصد حركة المرور ليل نهار.

واعلن القنصل الايراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان، امس الاحد، وصول أكثر من مئة الف زائر ايراني للمشاركة بمراسم عاشوراء.

