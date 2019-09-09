أعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة ايلام غربي ايران، الاثنين، ان اكثر من 20 ألف شخص يمرون يوميا عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق.
وتوقع ان يزداد الازدحام في الطرق المؤدية الى منفذ مهران الحدودي خلال يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام، في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته واصحابه الاوفياء.
وبيّن انه تم اتخاذ جميع الترتيبات الامنية والتنظيمية اللازمة لتسهيل مرور الزوار المتوجهين الى العتبات المقدسة، وكما في الاعوام السابقة، ستكون الشرطة برفقة الزوار من البداية وحتى الوصول الى وجهتهم.. حيث تم نصب كاميرات ذكية على طول المسارات المؤدية الى منفذ مهران، ويتم رصد حركة المرور ليل نهار.
واعلن القنصل الايراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان، امس الاحد، وصول أكثر من مئة الف زائر ايراني للمشاركة بمراسم عاشوراء.
كانت هذه تفاصيل خبر ايران: اكثر من 20 ألف شخص يمرون يوميا للعراق عبر منفذ مهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.