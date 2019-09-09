إصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في كابول

آثار الانفجار الذي وقع في كابول

أصيب 3 أشخاص في انفجار بعبوة ناسفة، الإثنين، وقع بالقرب من ميدان الشهيد في العاصمة الأفغانية (كابول).

وأكد فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول، أن الأشخاص الثلاثة أصيبوا أثناء مرورهم في الحي الرابع الذي شهد الانفجار، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إصابة شخص في انفجار وقع بالقرب من مكتب الحملة الانتخابية للرئيس الأفغاني أشرف غني، صباح الأحد، في مدينة جلال آباد.





وتصاعدت وتيرة التفجيرات في مختلف المناطق الأفغانية، وتحديدا العاصمة كابول؛ حيث كان آخرها تفجير سيارة مفخخة قرب منطقة السفارات، الخميس الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

Advertisements

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، بالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث توجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

والثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية في العاصمة كابول إلى 16 قتيلا و119 مصابا.

والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية التي تخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة وتضم سفارات عدة بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية.





وقبل الانفجار الذي هز العاصمة بساعات، قال مسؤولون أفغان: "إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني مسودة اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان".

ومن المتوقع أن تمهد مسودة الاتفاق الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من 5 قواعد أفغانية.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، منذ بدء الحرب في عام 2001، وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليمها أعضاء في تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع.