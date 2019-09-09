"حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ميلشيات حزب الله اللبناني، الإثنين، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، بعد أسبوع على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال الحزب إن مليشياته سيطرت على الطائرة فجر اليوم، مشيرا إلى أنه استخدم ما أسماه "أسلحة مناسبة" في استهداف المُسيرة الإسرائيلية، في خطوة يرى مراقبون أنها مغامرة جديدة قد تجر البلاد إلى تصعيد جديد مع الاحتلال.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "لبنان سيعاني إذا لم يتم ضبط جنون حزب الله".



وكانت تل أبيب طلبت من الحكومة اللبنانية وقوات "اليونيفيل" الأممية العمل على وقف ما وصفته مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في لبنان.

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في المقابل، كانت مليشيات حزب الله قد توعدت باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية.

ويأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية، بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري.