مقتل 18 من المليشيات الموالية لإيران في غارات شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 18 عنصرا من مليشيات موالية لإيران في غارات جوية بمنطقة البوكمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا ليل الأحد الإثنين، لكنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات.

كانت وزارة الخارجية نددت، الأحد، بدوريات أمريكية تركية مشتركة في منطقة حدودية شمال شرقي البلاد، واصفة إياه بأنه "انتهاك سافر" لسيادتها.

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وعبرت عربات عسكرية تركية شمال شرقي سوريا لبدء دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" على بُعد نحو 15 كم شرق مدينة أكاكالي الحدودية التركية، بالقرب من تل أبيض في سوريا.



ودخلت 6 آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 7 أغسطس/آب الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية.