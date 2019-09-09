السعودية تستكمل أعمال الصيانة للكعبة المشرفة

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة.

Advertisements وشملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق ومعالجة التشققات الموجودة باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة. كما جرى أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج. وتستخدم الرئاسة العامة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال الصيانة للمسجد الحرام والمسجد النبوي. Advertisements Advertisements

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