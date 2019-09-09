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لماذا أيد الانتقالي البيان المشترك الاماراتي السعودي؟

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لماذا أيد الانتقالي البيان المشترك الاماراتي السعودي؟

كتب

الخليج 365-عدن

أبدى المجلس الانتقالي عن تحريبه للبيان المشترك السعودي الامارتي الاخير حول اليمن.

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ولمعرفة التفاصيل فقد كشف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي  العميد"احمد باملعم" سبب ترحيب الجنوبيين بالبيان السعودي الاماراتي المشترك بخصوص الاحداث في الجنوب.

وقال العميد "بامعلم" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي،في تغريدة:" البيان المشترك السعودي الإماراتي كان متزن وواقعي.

وذكر البيان أثبت الحرص العربي على البلاد من الوقوع بمستنقع الاخوان، وقطع الطريق أمام أي مؤامرات تُحاك من قبل حزب الإصلاح.

وأضاف:" الجنوبيون رحبوا بالبيان لحرصهم على اللحمة العربية، لكنهم في ذات الوقت ماضون نحو إستعادة دولتهم. 

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