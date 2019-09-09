حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الثلاثاء

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً شرقاً ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على السواحل شمالاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق نهاراً.



و ذكر المركز -في نشرته اليومية- ان حركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

أما الموج في الخليج العربي فيكون متوسطا يضطرب أحياناً غرباً ظهراً .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 11:57 عند الساعة 21:41 و الجزر الأول عند الساعة 14:56 الثاني عند الساعة 21:05..فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 34: 18والمد الثاني عند الساعة 16:08 والجزر الاول عند الساعة 35: 13الثاني عند الساعة 01:14.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى:

أبو ظبي 41 30 75 20

دبي 40 30 80 30

الشارقة 39 28 85 40

عجمان 39 29 80 35

أم القيوين 40 29 85 28

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رأس الخيمة 40 28 90 30

الفجيرة 37 30 85 45

العين 44 26 70 15

ليوا 42 28 80 20

الرويس 41 29 80 40

السلع 40 30 75 35

دلما 38 31 80 50

طنب الكبرى 39 31 85 40

طنب الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 38 31 85 45