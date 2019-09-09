محلل سياسي: استمرار العقوبات الامريكية ضد إيران موجعة ورادعة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قال المحلل السياسي الكويتي ظافر محمد العجمي أن «استمرار العقوبات الأمريكية المدعومة دولياً ضد إيران، تسير بمسار كسر إرادة النظام الإيراني، بشكل متوازن، وموجع، ومؤيد من الداخل الإيراني ذاته».

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وذكر العجمي في تصريحات نقلت عنه صحيفة «البيان» إنه من المتوقع أن تزداد العقوبات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من اتجاه الدبلوماسية الأمريكية للحوار مع النظام الإيراني لسببين، الأول لكسب تأييد المجتمع الدولي بفتح باب الحوار مع طهران، والثاني للوقوف على مدى الضرر الذي تسببت به العقوبات الأمريكية حتى اللحظة.

وأوضح أن هذا الضرر طال حلفاء النظام الإيراني، كما طال النظام ذاته، ولقد شاهدنا ذلك بوضوح عبر استجداء حزب الله لتقديم التبرعات في صناديق الشوارع».

وتابع «في الوقت الذي يراهن به النظام الإيراني بزوال العقوبات الأمريكية مع اقتراب انتخابات 2020، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يأتي ذلك الوقت إلا وقد انصاع الإيرانيون بالفعل للمطالب الأمريكية وبشكل كامل».

وكانت امريكا قد فرضت عقوبات على ايران خلال الاشهر الماضية ادت الى تصفير صادراتها النفطية.