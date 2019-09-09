شكرا لقرائتكم موجة الحر في فرنسا قتلت 1500 شخص في 18 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية انييس بوزين أن موجتي الحر اللتين ضربتا فرنسا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين أدتا إلى وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي للوفيات، موضحةً أن هذا العدد أقل بعشر مرات من الوفيات التي سجلت بسبب الحر في 2003.

وقالت بوزين في برنامج بثته شبكتا "فرانس انتر" و"فرانس انفو" مساء السبت: "سجلت وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي في هذين الشهرين، وهو عدد أقل بعشر مرات عن وفيات موجة الحر في 2003".

وكانت فرنسا شهدت أعلى درجة للحرارة بالمطلق في حزيران/يونيو، بلغت 46 درجة مئوية في جنوب البلاد في 28 حزيران/يونيو.

وقالت وزيرة الصحة إن "موجة الحر في 2003 استمرت 20 يوماً. هذه السنة شهدنا 18 يوماً من الحر في فصلين لكنها شديدة جداً وغطت مناطق واسعة جداً من الأراضي في الموجة الثانية" و"بدرجات حرارة مرتفعة جداً".

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وأكدت بوزين: "نجحنا في خفض عدد الوفيات عشر مرات بفضل الوقاية والرسائل التي يفهمها السكان بشكل جيد"، مشيدةً بأداء العاملين في القطاع الصحي وطواقم المؤسسات المخصصة لإيواء المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة.

وقالت إن "حوالي نصف الـ1500 شخص الذين توفوا تتجاوز أعمارهم الـ75 عاماً، لكن هناك أيضاً بالغين وحتى أصغر سناً تأثروا" بموجة الحر. وتحدثت عن تسجيل "عشر وفيات تقريباً في أماكن العمل".

وعادة يستغرق نشر المعطيات بعد موجة حر في فرنسا شهراً من أجل تحليل البيانات.

وكانت موجة الحر في 2003 أدت، بحسب الأرقام الرسمية، إلى وفاة 14 ألف شخص بين 4 و18 آب/أغسطس من تلك السنة خصوصاً في منطقة العاصمة ووسط البلاد.