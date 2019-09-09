ذكرت وسائل إعلام يابانية أن المدير التنفيذي لمجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات هيروتو سايكاوا الذي يواجه قضية الحصول على مكافآت تتجاوز ما يحق له، بينما يفترض أن يعقد مجلس إدارة المجموعة اجتماعا بعد ظهر اليوم الإثنين.

وابلغ سايكاوا عدد من مسؤولي المجموعة بقراره. ولم يتقرر بعد موعد مغادرته منصبه ولا من سيكون سيخلفه، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية ووكالة الأنباء "كيودو".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تتمكن ناطقة باسم "نيسان" من تأكيد هذه المعلومات.

وكان سايكاوا اعترف علنا الأسبوع الماضي بأنه استفاد في السابق من مكافأة تتجاوز المبالغ التي يحق له الحصول عليها، عبر إجراءات تحفيزية تسمى "حقوق تقييم الأسهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لمجموعة نيسان يغادر منصبه لشبهات بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.