علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إسقاط "حزب اللع" ل​طائرة​ إسرائيلية مسيرة في خراج ​بلدة رامية​ الجنوبية، قائلا: "​المقاومة​ الاسلامية تسقط طائرة مسيرة اسرائيلية في جنوب ​لبنان​، وكان وعدا مفعولا. مبارك للبنان واللبنانيين، وكل المقاومين والشرفاء هذا الإنجاز النوعي الجديد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي عن إسقاط طائرة إسرائيلية: مبارك هذا الإنجاز النوعي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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