طقس الغد غائم جزئيبا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن طقسا صيفيا متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة احيانا في المناطق الجنوبية مع احتمال ​تساقط امطار​ محلية خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. أما الاربعاء فيكون غائم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

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