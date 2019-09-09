اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف تحصي 1089 قتيلا في سوريا في أربعة اشهر

أكد مكتب مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد​ أنه وخلال السنوات الثمانية التي ذكرتهم المفوض السامي ميشال باشوليه حول فشل الحوار بين السلطة السورية والمعارضات هو حقيقة قائمة، وبرأينا يعود هذا الأمر إلى تدخلات خارجية عديدة من قبل الدول المتورطة مباشرةً في الصراع الدائر.

وأشار السفير ابو سعيد في تصريح له، الى أنه يوجد قلق كبير حول المعارك التي تدور منذ اشهر في إدلب وتصاعد الأعمال القتالية والذي أدًى الى مقتل ألف وتسعة وثمانين شخصاً 1089 من المدنيين من بينهم خمسمائة واثنان وسبعون رجلاً (572) و مئتان وثلاث عشر إمرأة (213) و ثلاث مئة وأربعة اطفال (304)، كما تم تسجيل إعتداء على واحد وخمسون منشأة طبية (51).