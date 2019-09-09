أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه ورد إلى المديرية شعبة العلاقات العامة رسالة من أحد المواطنين على ​الفايسبوك​ حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالأشخاص عن طريق تشغيل قصَار في أعمال ​التسول​ في ​مدينة صيدا​"، مشيرة الى أنه "بعد التنسيق بين الشعبة المذكورة و​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت إحدى دورياتها بالتاريخ ذاته من توقيفه على متن ​سيارة​ نوع "رينو"، ويدعى: خ. ح. (مواليد 1982، سوري) وقد سلم مع الآلية الى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصاً بجرم الاتجار بالأشخاص وتشغيل قصَار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.