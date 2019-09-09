هاشم: لتبقى المداخلات السياسية والمصالح الحزبية والطائفية خارج اي ملف

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما طالعتنا به احدى الصحف صباح اليوم حول ​الكهرباء​ والهدر الحاصل وسوء الادارة بمثابة إخبار يستدعي من النيابات العامة المختصة التحرك وإجراء المقتضى وهو ما تتطلبه المصلحة الوطنية للحفاظ على ​المال​ العام ووضع حد للاستهتار و​سياسة​ المماطلة التي فتحت الأبواب للفساد والنهب والهدر"، مشيرا الى أن "ما نأمله ان لا يتاخر تحرك المعنيين ولتبقى المداخلات السياسية والمصالح الحزبية والطائفية خارج اي ملف او قضية على هذا المستوى".

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