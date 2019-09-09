سعد استنكر الغموض الذي يلف قضية جوزيف حنوش الذي خطف في البقاع الغربي

أعرب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ عن استنكاره الشديد حيال الغموض الذي يلف قضية جوزيف سامي حنوش ابن البترون الذي خطف في ​البقاع الغربي​ من قبل مسلحين ملثمين منذ أكثر من 10 أيام من دون معرفة مصيره."

ورأى سعد في بيان اليوم أنه "من غير المقبول أن يخطف مواطن وتكون الجهة الفاعلة معروفة والمنطقة الموجود فيها أيضا معروفة من دون التمكن من تحريره وإعادته الى أهله وعائلته وأطفاله الثلاثة."

وناشد سعد "وزيرة الداخلية ووزير الدفاع وقادة ​الاجهزة الامنية​ المعنية بقضية جوزيف حنوش،التي هي قضية كل مواطن لبناني، التحرك فورا للإفراج عنه والا على الجميع ان يدرك أننا لسنا في دولة مظلتها المؤسسات والقانون بل نحن في بلد يجتاحه الفلتان الامني والفوضى والرعب حيث كل مواطن مهدد بأمنه وسلامته". وقال: "نرفع الصوت عاليا علّنا نستطيع أن نخرج جوزيف حنوش الى الحرية ونستعيد معه ثقتنا بالسلطة وأجهزتها ومؤسساتها المولجة بحماية كل مواطن وعلى كل شبر من الاراضي اللبنانية."

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